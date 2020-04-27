6萬日人買機票衝沖繩旅遊 網怒批防疫漏洞：發燒一樣能上飛機

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，日本近日確診個案仍不斷增加，首相安倍晉三也呼籲日本國民待在家中，減少出門，不過面對即將到來的黃金週，竟然有6萬人訂好機票準備前往沖繩度假，沖繩知事得知後也急忙在網上發文勸阻，對此有網友發文怒批日本政府，並表示機場雖有設置量體溫裝置，但即使發燒仍可搭飛機，直呼政府毫無強制力。

沖繩知事玉城鄧尼（玉城デニー）26日在推特發文，指出航空公司統計有6萬人預定機票前往沖繩，他懇求大家取消預定的旅行，並待在家中，玉城鄧尼寫道「不幸的是，由於宣布緊急狀態，沖繩無法提供足夠的款待，包括偏遠島嶼在內的醫療系統也處於緊急狀態」，而消息一出後，引發網友熱烈討論。

有網友在「批踢踢討論板」上發文，表示東京新冠肺炎的陽性率正急速上升，原PO引用日媒報導指出日本人察覺確診數變少、陽性率飆高的問題，但卻說是「一則以喜一則以憂」，直接無視政府蓋牌的舉動，他表示台灣是0.7％的陽性率，而東京都是39.4％，也就是說台灣每驗142人會抓到一個確診，但在東京每驗3個人就有一個確診。

原PO指出台灣靠著入境管制等檢疫政策在圍堵疫情，但日本已無法採納該方式，只得學習南韓進入減災階段，用強力的疫調大舉匡列篩檢對象、增加採檢數，才能有效阻斷傳播，不過他說「日本政府完全無心防疫，超過七成的來源無法疫調，也不擴大檢驗數，甚至也不加強社區防疫手段來阻斷傳播，只是一直要人民自肅、自肅、再自肅。」

而原PO也對「6萬日人衝沖繩」評論，他表示問題不在搭機乘客有沒有症狀，而是就連發燒也能搭飛機到沖繩，他引用「日本經濟新聞」報導，指出四國德島的德島機場（德島空港）29日到下月6日才要開始實施下飛機量體溫，而沖繩的那霸機場雖然4月初就有量測體溫的設施，但仍沒有強制力，發燒仍不能拒絕進入。

原PO說到「這就是日本，台灣的防疫手段，在他們眼裡是不可置信的，2月跟東京友人講到SARS期間，台灣到哪都要量體溫，他們覺得怎麼可能，而台灣就用這種方式至少有一定效果的守住了疫情，而日本只能希望他們政府快點醒過來吧。」