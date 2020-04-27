鄰居提一籃生雞翅求幫炸 鹹酥雞老闆爆氣：我拿糯米幫我蒸飯糰？

給方便被當隨便！有一名經營鹹酥雞攤的網友表示，平時附近店家都會與肉商購買雞排，再拿來請他幫忙油炸。24日光顧雞排攤的顧客很多，但對方仍拿了一整籃的雞翅要他幫忙油炸，讓他當場爆氣開罵，最後對方竟只丟了100元道歉，讓他非常無言。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他經營一家鹹酥雞攤，平時附近店家都會自行與店家購買雞排，請他免費幫忙油炸，某次還一次拿了8片雞排，但他也沒有多說什麼，就幫忙炸了。

然而24日當天，光顧鹹酥雞店的顧客很多，當時油鍋內有滿滿的食物正在油炸，對方卻拿了一籃的雞翅要求油炸，他婉拒「人太多，今天沒辦法」，對方卻因此爆氣，他也不客氣回罵，「我可不可以買糯米過去請你幫我蒸然後做飯糰？我可不可以拿茶包過去請你幫我做奶茶？」

該網友表示，對方當天丟了100元給他的員工，要員工轉達致歉，並說以後不會再麻煩他了，讓他氣到直言「哈囉？你認真可以先吃X喔」。

其他網友看完也非常生氣，留言「人就是這樣，寵不得，久了就以為理所當然」、「沒光顧就說不過去了，還……真泰哥。把100往他臉上丟回去」、「傻眼！那種人總是會認為別人的幫忙都是理所當然的！一次無法幫忙就會記恨在心裡 」。

還有網友表示，「有些人很不知感恩，幫他是應該，不幫他是該死」、「他肉的來源你不了解的情況下，以衛生考量來說，還是不要亂幫別人炸比較好，說實在我如果是客人，知道你會這樣幫別人炸，我就不會跟你買了」。