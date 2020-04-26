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牛排店遇學生主餐不吃只吃自助吧該怎辦？ 網友反應兩面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，有一群學生去朋友開的牛排店消費，故意主餐不吃，只吃自助吧，要離開時還要求店員將沒吃的主食打包，這讓原PO好奇詢問網友「一群學生主餐不吃故意外帶怎辦？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，有一群學生去朋友開的牛排店消費，故意主餐不吃，只吃自助吧，要離開時還要求店員將沒吃的主食打包，這讓原PO好奇詢問網友「一群學生主餐不吃故意外帶怎辦？」示意圖／ingimage

近幾年台式牛排館深受不少民眾喜愛，不僅食材豐富價格也平易近人，現在也有不少牛排館會提供無限自助吧，讓顧客有多種選擇。不過，昨（25）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己的朋友正經營一家牛排店，最近聊到店內狀況時，對方就忍不住抱怨，有一群學生去店內消費，故意主餐不吃，只吃自助吧，要離開時還要求店員將沒吃的主食打包，這讓原PO好奇的詢問廣大網友「牛排店遇到一群學生主餐不吃故意外帶怎辦？」

原PO在文中表示，由於朋友經營牛排店，自己也投資了不少，所以常常都會聊到店內的情況。然而店內的自助吧很受顧客歡迎，即使因為疫情「只點自助吧來吃的也不少」，沒想到昨日店內竟來了一群學生，故意主餐不吃，全部只吃自助吧，最後要離開時才把主餐外帶。

隨後原PO朋友就向學生問道「怎麼都沒吃？」學生卻回答「又沒說不可以外帶，我看其他人吃不完也有外帶」，於是原PO朋友就只好打包快10份沒動過的餐點。事發後原PO提到，雖然學生們沒有違反店內規定，不過故意做出這樣的行為實在讓他不能接受，雖然覺得不想浪費很好，不過還是對於學生「鑽漏洞」的行徑感到相當無奈。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，部分認為「外帶有理」的網友回應，「規則不寫清楚別怪人」、「別放自助吧就好了」、「自助吧吃到飽就不要怕人家吃」、「訂規則啊，內用不得外帶，不然沒什麼好說」、「其實自助吧那成本超低，是在省什麼？」、「開店就不要怕人吃，沒什麼好抱怨的」。

不過也有網友提供原PO意見，「下次可以改成，不准外帶+浪費食物的收清潔費」、「改成限主餐內用才可使用自助吧，完結」、「遇到這種奧客，就直接說不提供打包服務」、「直接規定不能外帶」、「公佈規則最快」。

PTT 吃到飽 奧客

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