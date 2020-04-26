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如果金正恩過世李雪主怎辦？ 網曝悲慘下場：恐打入冷宮

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓領導人金正恩與妻子李雪主。美聯社資料照片
北韓領導人金正恩與妻子李雪主。美聯社資料照片

北韓領導人金正恩多日未現身，盛傳他接受心臟手術失敗命危，引發各界揣測聯想。就有網友表示，假如金正恩真的過世，北韓政權勢必出現變動，那老婆李雪主與小孩該怎麼辦，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，金日成、金正日在位時間長，「而北韓皇帝金小胖年紀輕輕在位時間不算久，加上身體狀況不好，如果真的倒下去世，那他年輕的老婆李雪主與3個小孩要怎麼辦？有沒有卦？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「有小孩還好，沒小孩掰了」、「金家還在不可能讓她掌權，八成打入冷宮」、「沒有金正恩，她什麼都不是好嘛！」、「只有一句話形容：節哀順變」、「李雪主下場可能不好」、「按照劇本走下去的話，應該會被處決」。

也有網友提出以後北韓政權的走向，「現在北韓亂對中俄美韓都沒好處，私下一定早就開始運作自己屬意的人上位，以美方立場金正哲和金與正勝算最大，因為血統純正、親兄妹、小時候受歐美教育，最重要是他們不跟美方配合，一定會被後來上位的抄家滅族，李雪主跟小胖的十歲兒子是金正哲的弟媳加姪子，想當然也一定投靠這個勢力，光靠金與正一個不大可能」。

北韓 李雪主 金正恩 金與正 PTT

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