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最不想在台灣哪個城市久住？網友齊點名「新竹」列四大缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友討論台灣最不想在哪個城市久居，結果由新竹奪冠。 圖／翻攝自Pexels
網友討論台灣最不想在哪個城市久居，結果由新竹奪冠。 圖／翻攝自Pexels

人可能會因為學習或工作，搬離自己原本所居的城市，而縣市之間難免會有不一樣的人文特色，就連食物的味道都會有所差異；像是越往南部的城市，口味就會偏甜，往北則越鹹。近期有鄉民在PTT上提問：「你最不想久住的城市是？」短短幾個字就讓留言串十分熱鬧，網友還一面倒回答：「這裡住過一次就不想留下！」

雖然台北為台灣首都，熱鬧繁華，但部分住過台北的人還是覺得此地不宜居住，「一下悶一下下雨」、「沒錢花不起」、「要不是討生活才不想住這裡，環境完全沒有一線城市的水準」、「台北人太多，工作還行，想要住一輩子還是算了吧」，同時認為除了物價貴之外，經常下雨也令人非常悶。

不過最讓人不想久住的縣市得票最多的竟然是「新竹」，大部分的網友認為新竹「風大又濕，東西難吃」、「在地新竹人，也覺得新竹好無聊，只有巨城，大眾交通爛爆」，更有網友點出四大不想住在新竹的原因，包括

風大雨也大，食物又貴又難吃還吃不飽，交通混亂、違停多、沒有人行道、機車永遠被公車逼車，及有山沒水好無聊。

除此之外，也有人點名基隆，理由是「因為長期下雨，住久人會變得陰沉、心情灰暗」、「天氣、市容、什麼都擠，又小又濕」、「天氣＋畸形的道路、房子布局」，可見大多數人對城市是否可久居的標準，交通、天氣和食物都是最有感的因素。

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