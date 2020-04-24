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學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

流浪貓生產！北車「暖心公告」提醒 引來上千網友大讚

聯合新聞網 / 綜合報導
台北車站超暖心公告，引來上千網友大讚「超友善」。圖擷自facebook
台北車站超暖心公告，引來上千網友大讚「超友善」。圖擷自facebook

流浪貓狗在外生活相當不易，民眾應給予多點包容與關愛，讓牠們得到應有的尊重及對待。日前有名香港網友分享台北車站超暖心公告，上面寫著「愛牠就不要打擾牠」，照片在網上曝光，引來上千網友大讚「好可愛！台灣真棒」。

原PO在臉書貼出一張照片寫道「在台北最繁忙的車站看到這告示」，只見上面寫著「本站每年這段時間固定會有一隻母貓回來生產，請不要餵食或旁觀，以免驚擾到小貓，感謝你的配合」，此公告讓身為香港人的她看完直呼「好羨慕台北真友善」。

貼文一出，立刻湧入大批網友留言按讚，「我愛台鐵」、「謝謝台鐵超感動」、「一個國家文明的程度，端看其對動物的態度」、「香港人表示超級羨慕！極有愛心的做法！」、「台灣絕對是亞洲中最有人情味的國家」、「台灣鐵路公司很有愛」。

此外，有關母貓結紮問題，有熱心民眾聯繫台鐵，對方表示，站內不可放置誘捕籠，有反映給相關人士但礙於安全問題無法處理，只能放置公告提醒民眾「愛牠就不要打擾牠」。

台鐵 台北車站 結紮

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