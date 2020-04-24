吃魚吃出「翠綠魚刺」被嚇壞 內行人秒答：自然的顏色

許多人愛吃魚，但你有吃過「魚刺帶綠」的魚嗎？有網友吃魚時被詭異的魚刺顏色嚇得上網求救，沒想到大家竟淡定回答他這是「正常」的？

一名網友吃魚時，忽然發現吃到一半的魚，魚骨竟呈現翠綠色，詭異色澤嚇得她不敢再食用，立刻拍照傳至臉書公開社團「新竹大小事」詢問，並表示她看到魚新鮮就買了，但這尾魚前段骨頭是正常的，中段很綠，後段則是帶些許綠色，讓她「感覺很可怕、很噁心」。

不過內行的網友立刻秒回這是「自然的顏色」，推測原PO買的魚種是「水針魚」，魚骨本來就是綠色，不必擔心，更讚水針肉質Q彈好吃！「水針魚他的骨頭是綠色的，正常啦」、「如果是水針魚是正常的啦！好吃又不腥喔」、「水尖魚、魚骨是綠色、魚肉Q彈好吃」、「這種魚叫鶴鱵魚，俗稱青旗，夏天寄生蟲多，要煮熟才能吃，魚骨綠色是正常的」，還有網友表示，綠色骨頭的魚不只水針，如秋刀魚、鸚哥魚也是綠色的。

據環境資訊中心資料顯示，水針魚（Needlefishes）為鶴鱵科魚類，魚體會自然釋放出膽綠色，因此具有綠色骨頭是該科魚類的主要特徵之一。儘管得知真相，還是無法馬上打消原PO對綠色魚骨的疑慮，除了感謝大家讓她「長知識」，仍表示「第一次看到，還是不敢吃」。