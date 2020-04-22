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艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

新冠肺炎帶來什麼好處？ 網曝這個影響讓人好輕鬆

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友好奇發問，這次的疫情除了對造成地球的污染變少之外，還有什麼好處嗎？網友幽默回應：「戴口罩不用勉強假笑」、「不用控制表情，好棒」。示意圖。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
有一名網友好奇發問，這次的疫情除了對造成地球的污染變少之外，還有什麼好處嗎？網友幽默回應：「戴口罩不用勉強假笑」、「不用控制表情，好棒」。示意圖。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球確診病例及死亡人數不停攀升，各國陸續祭出鎖國、禁足、戴口罩等措施，近日就有一名網友好奇發問，這次的疫情除了對造成地球的污染變少之外，還有什麼好處嗎？有網友則幽默回應：「戴口罩不用勉強假笑」、「不用控制表情，好棒」。

這名網友在PTT女孩板發文表示，新冠肺炎疫情導致大家都不能出國，甚至不能出門，但仔細想想，好像有什麼好處在，比如出門的人變少，對地球的污染就變少了，如排放廢氣，減少消費等，除此之外還有什麼好處嗎？

文章一出後，立刻掀起討論，網友紛紛留言，「戴口罩省了化妝」、「名正言順的宅在家裡」、「不用在辦公室裝忙吧，免去不重要的雜事，發展遠距教學和遠端工作，提高生活自由度」、「商品很多折扣」，其中不少人則都認為，「戴口罩不用勉強假笑」、「把醜臉遮起來」、「戴口罩臭臉也沒人知」、「沒有人再說我臭臉」、「路人都變正了」。

雖然網友認為因為疫情「順勢」戴口罩能減輕社交壓力，透過這層「面紗」隱藏喜怒哀樂，將自己與外界築起一道牆，但長時間戴著口罩也會造成一些問題，面部不透氣，悶熱又流汗的結果，容易導致毛孔阻塞而長痘痘或粉刺，也可能出現呼吸困難等問題。

皮膚科醫生建議，肌膚已經出現問題的人，減少保養步驟，不要讓臉上增加過多負擔，另外也能更改使用的保養品，如改用水狀化妝水，在清潔後加強補水，不會讓肌膚過於乾燥。挑選保養品時，可以使用含有水楊酸、杏仁酸等衛福部核可成分的酸類保養品，加速臉上角質代謝，降低刺激性。如果臉上肌膚長痘問題嚴重，則可以儘快就醫，醫生可以透過口服藥，或使用外用酸類藥膏，如A酸、杜鵑花酸等成分，來調理膚質。

PTT 新冠肺炎 疫情

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