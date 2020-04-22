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吃臭豆腐配泡菜驚覺口感不對 他吐出見「濕軟物體」直呼太噁
有位網友在網路發文抱怨自己許久沒吃臭豆腐，沒想到一吃卻中大獎。他提到日前在吃臭豆腐時，發現旁邊的台式泡菜中竟含有一團濕爛的衛生紙，讓他當下吃了趕緊吐出直言「實在太噁心」。
一名網友在「爆怨公社」發出一盤臭豆腐的照片，除了有2塊豆腐外，旁邊也放了些台式泡菜，就當原po第一口咬下時發覺口感不太對便吐出，結果仔細一看發現泡菜裡頭竟摻有一坨濕軟的衛生紙，讓原po當下相當傻眼直喊噁心。
難得吃臭豆腐配泡菜的原po表示，「買彩券都沒這麼準，第一口就中獎了，越想越噁心，全吐出來」，而經過這一事件他也趣味的向大家提醒，「吃泡菜前還是要先撥一撥，再用放大鏡檢查看看」，避免像他一樣誤食。
不過文章發出後，許多網友也看不出裡頭竟有衛生紙，頻頻留言問「所以是什麼」、「看不懂」、「完全看不出來」，可見衛生紙的蹤影在台式泡菜中實在難以察覺，直到原po解答大家才恍然大悟，直言「噁繼續吐」、「也太噁了吧」、「想吐」。
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