買套房出租算財富自由？ 網狂打臉：南部一萬都能租透天了

許多人都希望擁有「財富自由」，而每個人對財富自由的定義也不同。一名網友在南部買了一間中古套房，貸款24年，想裝潢後出租一個月10000元，他好奇，「買一間套房算財富自由了嗎？是不是可以退休了？」，引發網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他買了一間南部的中古套房165萬，貸款一個月5500元，總共24年，想裝潢後出租一個月10000元，他好奇，買了一間套房是否就算財務自由，「是不是可以退休了？」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示，「南部是哪裡這麼便宜，台北頭期款都不到」、「我家停車位都比你住的貴」、「到底是多鄉下這麼便宜」、「南部還買套房喔，不是都該買透天嗎？」、「15年內能回本的物件，算是中等投資物」。

不過，有網友則認為南部月租10000元，恐怕租不出去「看地點大概租個6000，你一個月有500的財富自由」、「北部1000萬房子也才租2-3萬」、「台南市區8千內就可以租到不錯的物件了」、「1萬可以雙北爽租了」、「南部一萬都能租透天誰跟你套房」。

有網友則認為套房cp值不高，「小套房很難賣，而且你繳完貸款可能房子變骨董了」、「雙北小套房還是很好賣，南部就...」、「我比較好奇24年後這套房殘值有沒有165萬？」、「每隔10年沒重新裝潢我看你租不租得出去，然後房租收入就被吃掉一大半」、「在找個十間你就自由了」。