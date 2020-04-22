外送員無接觸送餐 看到門口「五字」大讚：優質客人

新冠肺炎疫情擴散，許多民眾為避免被感染會選擇外送服務，外送則提供「無接觸服務」不需和外送員直接接觸就可享受外送服務。一名外送員在送餐時，看到客人門口放了張紙條，上面的五個字讓他大讚，「希望客人都可以這樣」，引起網友熱議。

一名外送員在「靠北熊貓」發文，他在外送時看到客人門口貼著大大的五個字「請放這謝謝」的紙條，前面還放著一張木椅供擺放餐點，他認為現在疫情這麼恐怖，希望客人都可以這樣，使用信用卡訂餐，保護自己也保護大家，「守護疫情你我有責」。

網友紛紛稱讚客人，「這客人真的好⋯真希望多送這些客人」、「優質客人就是讚」、「這個客人不錯啊，保護自己又保護外送員，送上去也沒有什麼好抱怨」、「我前幾天半夜好像也是送這家，這客人很好（電話中），懂得保護外送員與自己」、「這樣的客人真是不推不行，好客人稀少啊」、「我沒隔離，但是我都這樣做，也用信用卡，保護自己也保護別人」。

不過，有網友曾經選擇無接觸取餐，卻差點找不到餐點，「外送員訂單按完成，我出去也找不到餐點，最後在隔壁社區警衛室找到我的早餐，刷卡又選無接觸就要祈禱你這單的外送員有沒有送到正確地址」、「我才不敢刷卡，已經遇到偷滑單的外送員了，餐點延誤預定時間超過2小時」。