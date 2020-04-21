染疫官兵獨自上摩鐵很奇怪？ 老司機曝2大動機最有可能

海軍敦睦艦隊官兵群聚感染新冠肺炎（COVID-19）的事件，由於確診的27位官兵足跡早已在2天半內遍布全台，引起民眾恐慌。各地方政府衛生局也緊急展開疫調，希望能盡快掌握相關接觸者的行蹤，防止疫情再度擴大。其中，一名確診官兵被指出下船後獨自直奔汽車旅館，這讓一名網友對他的行為無法理解，認為「一個男人自己到汽車旅館說要休息幾小時，會很奇怪嗎？」對此，就有內行網友出面回應，直指男生獨自一人去汽車旅館，只有「等電話」及「放鬆」兩件事可以做。

海軍敦睦艦隊於3月中旬遠赴帛琉進行交流，在海上航行30多日後平安返航，沒想到官兵下船後卻爆出群聚感染新冠肺炎的事件，掀起軒然大波。各地方政府積極掌握確診官兵近日的行蹤，趕赴其曾到訪的餐廳、百貨等地點進行消毒。不過，其中一名確診官兵獨自前往汽車旅館的行為，讓網友相當好奇，在網路論壇PTT上發文表示，「現在不管破不破口，一個男人、一個人到汽車旅館說要休息幾小時，會很奇怪嗎？」

此則貼文就釣出內行網友回應指出，「在中南部很多汽車旅館，都有和『外送業者』配合，單身男子去QK，櫃檯其實都心知肚明」，因為等等半個小時後，就會有穿短裙、高跟的女生來訪。許多網友也大方分享自己的經驗說到，「一進去電話就來了」、「正常啊，會接到櫃檯電話問你要不要外送」。

但該名網友也提及，「一個男生自己去汽車旅館休息，是比較奇怪一點，因為真的太浪費，至少要住宿才對」。他認為中南部的汽車旅館房價不到北部的一半，卻可以住到很豪華的房間，在工作勞累之餘，找個空間放鬆，既可以「坐在大沙發上吃晚餐、用大電視看電影」，還可以「在大浴缸泡個澡舒緩一下」，是很不錯的體驗。