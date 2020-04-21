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若染疫會誠實向上級反映嗎？ 網一面倒：保護自己和他人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇詢問「講了（染疫）整個公司都要在家工作，你敢講嗎？」示意圖／ingimage
一名網友好奇詢問「講了（染疫）整個公司都要在家工作，你敢講嗎？」示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19疫情持續延燒，國內日前因敦睦艦隊隱匿疫情，而出現重大防疫破口，官兵下船後的足跡成為了眾所矚目的焦點，不少人也都感到相當緊張。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，若是這件事情發生在平民百姓身上，一旦有症狀可能全公司都要被隔離，工作延遲、假期被打亂等問題一定會出現，更別說公司的虧損等，於是他就好奇的詢問廣大網友「講了整個公司都要在家工作，你敢講嗎？」

原PO在文中表示，近日因敦睦艦疑隱匿疫情，而讓台灣出現防疫破口，出現症狀後向上級稟報全船都得禁假，因此這就讓原PO想到，如果這樣的事情發生在一般平民百姓上，在公司等團體也都會如此，例如耽誤原先的工作，和假期規劃被迫打亂，更別說公司會有直接的利益損失，他認爲「講了大概會從此黑掉」，因此就忍不住問道「要是你，你會誠實向上級反映嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，許多網友都表示會主動告知上司，「當然會，因為不講確診後死更慘」、「會講，不然很自私」、「不講公司會殺了你，講了公司還可以申請紓困」、「不講就全部等死，會更慘好嗎？」、「講啊！不想當防疫破口害死大家」、「講，坦白保護他人更重要」、「會講，好好珍惜生命，保護自己也保護他人」、「不講病毒不會消失不見，所以當然要講」、「會，而且一定要講，但會很愧疚是真的」、「不講台灣會淪陷」、「講啊！才不想花更多成本善後」。

COVID-19 新冠肺炎 敦睦艦隊 PTT 疫情

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