半夜洗衣機運轉！出門查看驚見陌生人闖家中帶衣服來洗

日前有名女網友在網路上發文，近日半夜時常聽到洗衣機運轉的聲音，讓她感到相當疑惑，決定和老公一起調查真相，沒想到事後卻發現，竟是陌生人闖入家中使用洗衣機，而且還不只發生一次，讓她不爽到飆罵髒話。

原PO在臉書社團發文寫道，最近半夜常聽到洗衣機運轉的聲音，嚴重影響到睡眠品質，甚至還憤怒問老公「到底是誰都半夜在洗衣服」，意想不到的是，某天深夜夫妻倆再次聽到聲音，走出家門查看，發現竟是陌生人在使用自家洗衣機，讓她頓時怒火中燒，隨後立刻報警處理。

不過該名男子趁機落跑，留下一推髒衣服在洗衣機裡，此外還向夫妻倆表示「這是最後一次，不會再來了」，這行為讓她傻眼直呼「出外在怎樣也不能偷用人家家裡的洗衣機吧？有錢買煙有錢喝到渾身酒味⋯為什麼沒錢投自助洗衣？」

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「好誇張！什麼人都有」、「真的不要臉到一個極致耶」、「太瞎了，這臉皮也太厚」、「好噁心！是我可能不敢用洗衣機了」、「比扯鈴還扯」、「會不會太離譜了，跑去別人家裡用洗衣機」。