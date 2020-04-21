他曝電影院人少到幾乎「包廳」可進場支持 網反應兩極

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了防疫幾乎都待在家中不敢出門，因此許多產業都遭受重創，不管是航空業、餐飲業，就連電影院也幾乎0客人。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，這段期間自己都有進戲院看電影，因為疫情的關係，所以時常「包廳」，也有耳聞再這樣持續下去，電影院恐怕會「倒一波」，於是就好奇目前是否為進場看電影的好時機，並詢問廣大網友「可以開始進場支持戲院了吧？」

原PO在文中表示，自己在疫情爆發的這段時間，還是有持續進戲院看電影，根據他的觀察，戲院營運情況「真的非常慘」，而且還時常「包廳」，也有聽身旁的好友預估，戲院會紛紛倒閉。因此原PO就認為，如果現階段疫情穩定，那是不是應該進場支持片商，並說道「大家若是還在乎戲院的存亡，其實可以進場支持，不見得要挑大片，只是單純欣賞、支持一部作品即可」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，不少網友都不太認同原PO的想法，「海軍爆了，不可能了」、「如果想被群聚感染，那就去沒關係」、「這樣做根本防疫破口，請不要亂說」、「其實很多片子都延期上映了，也沒什麼好看的了」、「不可能去，怕中標」、「我ok，你先去」。

不過也有網友認為，疫情期間就是要往人少的地方跑，「其實現在電影院，真的人很少，不用擔心」、「我去電影院都不戴口罩，因為旁邊根本沒有其他人」、「一直有進電影院，防疫期間，要往人少的地方跑，電影院的人最少了」、「其實電影院『相對安全』，因為只有你一個人」。