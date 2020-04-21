莽撞爸「輕裝」帶3歲女攻玉山遭批 網：不會是最後一個

玉山是台灣第一高山，也是很多人爬山的夢想。一對父母為一圓夢想，上個月帶了3歲大的女兒出發攻頂，卻因準備不足遇到許多驚險情況，遭大量網友批評「簡直是自殺」。

貼文父親在原始貼文中提到，他為了帶女兒登上玉山，已經帶她走過許多步道當作練習，怕有無法預防的高山症，也確認她能表達自己不舒服的情況。在攀爬的路程中，一路受到許多山友的勸退，但他堅持不放棄。途中雖經歷許多驚險遭遇，又遇到雨伴雪的險惡天氣，「若不輕咬舌頭，一秒就能失去意識」，幸好最後仍用意志力成功走完。

該父親對此似乎感到很有成就感，不但貼在自己的粉絲團，也有貼去其他網路社群，果然引起熱烈迴響。許多網友驚呼太危險，認為該父母不但自己準備不足，帶3歲小孩登山也十分危險，小孩不但體力不足，也缺乏照顧自己的能力，一旦遇到高山症或其他狀況十分危險。而也有網友表示佩服。

登山粉絲團《城市山人 Mountain Urbanite》也貼文表示，這對父母犯的錯誤「數量多到不可思議」，但與其群起指責，不如想想預防的辦法。追根究底這是一起準備不足就上山的案例，除非回到以前強制雇用嚮導的年代，否則這種登山者的出現只會是常態。

他認為，只要能作好準備，且事先了解自己能掌控及面對的風險，這件事本身並沒有問題。他也建議，除了登山教育應加強，政府也應從全台各地挑選「郊山體能基準路線」，以我們常見的路線，來準備、類比攀登其他大山可能需要的準備和風險，為新手設身處地著想，登山教育才會順暢。