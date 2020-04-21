受不了就貼膠帶！急診美女醫秀「N95鼻」 感動上萬網友

新冠肺炎疫情當前，與病患近距離接觸的醫護人員為了防疫，只能口罩不離身，但也因此必須忍受久戴口罩帶來的折磨。振興醫院急診醫師田知學在臉書秀出「N95鼻」，透露戴N95一整天的不適，但為了防疫她能忍，一席話讓上萬名網友們相當感動。

「指揮中心發什麼口罩、我們就戴什麼。」田知學醫師在臉書「布農Doc 田知學」貼出照片，說明這是她值完12小時的急診後，所留下的「N95鼻」。「有點痠痛、刺刺的，還可以忍受；受不了的時候就貼膠帶。」她補充道，每種N95都有讓人不舒服的缺點，而大家共同的不舒服就是「悶」。除此之外，有的還會把鼻樑壓到紅腫、甚至瘀青。

文末她不忘喊話「繼續堅守崗位」、「大家也為醫護照顧好自己」。

網友們看到田醫師的照片後紛紛為她喝采與打氣，「謝謝您們的犧牲，讓我們好安心！」、「照顧病人，也要照顧好妳自己還有美美的臉蛋哦」、「醫師辛苦了，因你的悶不透氣，病患才得以持續的自由呼吸」，還有不少人認為這是「英勇奮鬥戰士的烙印」、「天使的印記」，並要她放心，「田醫師還是很美」。

另有其他受過N95之苦的網友分享自己的經驗，「N95壓到鼻樑真的好痛」、「可以戴那麼久的N95真是厲害，肺活量要很好喔！」，一名醫師也說「N95真的戴了很不舒服，除了呼吸困難，穿脫困難還會將皮膚磨破」。