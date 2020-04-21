早餐店嗆外送員「嘴巴閉閉旁邊等」 遭網友撻伐下場曝光

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，日前有名外送員在網路發文抱怨，知名連鎖早餐店歧視外送員，在餐廳備註欄寫下「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」，店家這行為讓他相當不滿，該連鎖早餐店總公司得知消息後，立刻勒令該分店停權且要求賠償品牌商譽損失。

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」貼出一張照片，只見訂單備註上寫道「嘴巴閉閉乖乖旁邊等，出餐或站櫃檯前一律延後取餐，謝謝」，店家不禮貌舉動引起外送員不滿，「喔喔嘴巴閉閉是嗎？當Uber都是塑膠啞巴狗？不報單號不能出聲我是要怎麼取餐，通靈是不是？不能到櫃臺跟你說你好Uber，你又怎知道我是Uber？」

貼文一出，引發大批網友撻伐，隨後該分店店長也發文致歉，「餐廳備註欄上的留言讓各位心感難堪不悅實在是對不住，我不為自己的行為做任何辨解，錯就是錯，在此為自己的行為深感抱歉敬請見諒。」

總公司也在官方臉書發文表示，「公司對於該分店加盟主不尊重他人留言，感到傻眼與生氣，已勒令該分店停權並要求賠償品牌商譽損失，也將這次事件傳至各分店作為警惕，預防日後再次發生，對長期支持我們的外送平台業者和好朋友致歉」。