疫情影響餐飲業多少？ 南部業者po出一個月開銷和來客數：不勝唏噓

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，出門外食消費的民眾變少，加上外國觀光客也都進不來，很多餐廳和小吃業者苦不堪言，業績一落千丈，甚至這陣子停業的店家數也愈來愈多。有網友在ptt發文問說「現在餐廳生意到底有多慘？」，也讓一名在嘉義開餐廳的網友回覆真實慘況。

發文的網友指出，「朋友做那種百貨公司的地下街，開一個品牌至少要請15個員工，一個平均35,000好了，等於薪資就快要五、六十萬，行銷費用一個月抓八萬，加上一堆有的沒的設備費用，還有外面工廠食品加工的租金，很多做地下街的小餐廳都撐不下去了。」

另一名網友則回文表示，他和爸爸合資在嘉義開餐廳，本來的客群就不是以陸客為主，九成以上的遊覽車都是台灣團跟在地散客，但是從今年二月開始，每個月至少被取消70~80台遊覽車，某些日子一整天就一兩桌客人。

他的餐廳店面約200坪，餐廳內廚師+二廚共六人，會計一名、服務生八名、洗碗工二名，薪資支出一個月約50萬，水電瓦斯房租一個月約10萬。到了三月，變成半班，薪資支出剩一半，四月再裁二位廚師、四名服務生、一名洗碗工，「其實某些也是變成半薪，家庭經濟考量撐不下去提離職。」

他感嘆說，慘成這樣真的不勝唏噓，一堆餐廳、五星飯店都轉做便當，只求疫情快過去，大概就是這麼慘。底下則有不少網友紛紛留言「辛苦了，沒裁光，算好老闆」、「加油，希望你們撐過去」、「有沒有開始做外帶呀？」、「這次真的是經濟寒流，希望疫苗趕快出來。」

此文一出，更釣出同樣也是從事餐飲業的網友回文，表示心有戚戚焉，「我們家自己人做，請一個正職跟假日班，客層幾乎都是在地老客人跟假日家庭旅遊，今年以來業績下跌大概40%，要不是餐廳是自有房子跟自己當廚師，真的撐不住。」