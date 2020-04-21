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搭大眾運輸工具口罩繩斷掉怎麼辦？ 網狂推超應急「神方法」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT分享繩子斷掉的口罩。圖擷自PTT
有網友在PTT分享繩子斷掉的口罩。圖擷自PTT

新冠肺炎影響，台灣自4月1日起，搭乘大眾運輸工具一律需要配戴口罩，不戴且屢勸不聽者，最高可能面臨15000元罰鍰。但有一位網友在客運上不慎把口罩繩子弄斷，急忙上PTT發文詢問「這樣要怎麼辦？」結果大批網友回覆這個「神方法」，令眾人直呼「真的超應急」。

一位網友上PTT發文表示，「這星期領到一包線比較短的白色口罩，本來普通的都要用力拉了，這個更緊繃，結果剛剛斷了⋯⋯」且網友表示他在客運上，下客運後還要搭捷運才能回家，急忙po文詢問「這樣要怎麼辦？手扶著讓口罩留在臉上會給過嗎？還是可以買布口罩擋一下？」

此文一出，引來許多網友分享這個應急方法，「便利商店借釘書機釘上」，「釘書機可解決」，「今天也斷，釘書機很有用」，「用過訂書機+1」，令看到這方法的網友不禁直呼，「真的超應急」。但也有網友認為這種方法不衛生，「沒人知道你的口罩已被污染到什麼程度，不要亂借工具處理，避免交叉感染。」

若臨時連釘書機也借不到，也有網友分享「用筆在口罩戳洞再綁起來」，「用鑰匙把邊角戳個洞，線穿過去打結就好」。下次如果口罩繩子斷掉臨時需要應急，不妨試試網友提供的妙招。

口罩 新冠肺炎 PTT

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