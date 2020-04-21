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從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

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收到疫情警示簡訊竟撥1922狂罵1小時 網友罵爆釣出客服回應

聯合新聞網 / 綜合報導
經過確診足跡的地點，皆會收到細胞簡訊警示。記者陳弘逸／翻攝
經過確診足跡的地點，皆會收到細胞簡訊警示。記者陳弘逸／翻攝

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，截至目前為止已有24名官兵染疫，為提醒國人關注自身健康狀況，中央流行疫情指揮中心更針對確診者曾停留15分鐘以上的地點，發出24萬封簡訊提醒曾至當地的民眾，引發不少人憂慮，甚至打電話到疾管署1922專線開罵。

有網友在臉書社團「爆怨公社」為1922專線的客服抱不平，她表示有人因收到簡訊提醒，竟然打電話到1922專線大罵一小時，批評簡訊造成恐慌，更逼問客服回答她到底什麼時候去過什麼地方，還留電話要對方隔天給答案。該網友氣忿地說，防疫專線人員已經很辛苦了，請不要再加重他們的負擔，更不該拿來講些無關緊要的話！

如此刁難的行為讓網友也非常不滿，認為此人「真沒禮貌」、「把生活不滿發洩在別人身上」、「台灣鯛不意外」、「出去玩就不怕，提醒簡訊就會造成恐慌」、「該不會我1922打不進去是因為這種人佔線的吧」、「我們公司真的有人打過去1922問」，還有電信客服人員表示自己也遇到顧客來電「逼問我們他沒去過這些地方，為什麼會收到簡訊？一直鬼打牆說會造成他的生活恐慌」。

該文也釣出真正的1922專線客服人員回覆：「其實類似這種不分青紅皂白亂罵的不少，我們只能靜靜聽對方罵，罵完再掛電話，不會太放心上，反而感謝的這種，會一直記著，讓自己心情好好的」，語氣充滿正能量，網友也紛紛留言打氣道謝「辛苦您了」。

據指揮中心表示，收到簡訊者不需恐慌，僅需進行14天自主健康管理，避免出入公共場所，有需要外出要戴口罩，期間若有任何不適症狀，請立即就醫並告知狀況。

新冠肺炎 敦睦艦隊 健康管理

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