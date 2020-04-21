不捨見阿婆凌晨仍在撿回收想資助 一問家世他傻了

回收界的阿公阿嬤真的是臥虎藏龍！一名網友在深夜見到拾荒阿婆仍在努力撿回收物，內心不捨想拿錢資助，沒想到攀談後，才知阿婆其實是藉撿回收「做健康」的有錢人家，讓他驚嘆「真的別小看路邊阿婆」。其他網友回應「你現在才知道喔」、「不說了…我準備改行」。

一名網友在《爆廢公社二館》PO文，凌晨一點去買鹹酥雞時，看到一位滿頭白髮的阿婆仍在忙著撿回收物，讓他感覺「酸酸的」想拿些錢幫助阿婆。上前和阿婆攀談時，發現阿婆看起來眼睛有神、皮膚泛光，心想似非等閒之輩，進而稍微試探一下，果然是出來「做身體健康的」有錢人家，說不做點運動渾身不對勁。讓原PO驚嘆「真的是別小看路邊阿嬤，很多都是億來億去的」。

貼文引發網友熱烈討論，「你現在才知道喔～」、「很多都是做身體健康的」、「名下最便宜的那棟，你還租不起」、「我老家對面的鄰居撿了三間房子了」、「真的...有遇過身價上億的老夫妻一起出來撿回收，說是太無聊了」，羨慕地感嘆「有錢人的快樂，往往就是這麼的樸實無華且枯燥」。