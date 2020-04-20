新加坡疫情失控關鍵2原因曝光！ 網苦勸：台灣引以為戒吧

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全世界，歐、美、亞洲沒有國家能夠倖免，日前才穩定住國內疫情的新加坡，今（20）日竟傳出單日就新增多達1426例確診個案，引起國內外一陣譁然。外媒就指出，新加坡的疫情之所以會失控，關鍵原因恐在星國政府忽視外籍移工的管理，以及對疫情太早鬆懈的態度。消息傳回台灣後，在網路論壇PTT也掀起一陣熱論，許多網友就直呼：「台灣還是引以為戒、超前部署吧！」

根據《 CNN 》報導，新加坡原為全世界公認的防疫優等生，由於星國並沒有採取嚴厲的封城管制，卻能控制住第一波疫情，成為世界各國的典範。不過，當第二波疫情襲來，新加坡卻無力反抗，讓國內的感染人數從266人飆升至5900人。儘管比起歐美國家，新加坡的感染數仍算少量，但新加坡的國土面積甚至小於紐約市，如此的確診人數著實讓人憂心。

而新加坡的感染人數之所以會激增至此，恐是因為星國政府忽略移工宿舍的群聚感染事件。由於新加坡移工眾多，且皆集中住在擁擠的宿舍裡，造成病毒傳染容易。此外，新加坡自第一波疫情開始後，就未採取封城等嚴厲措施，生活對比歐美、香港等國家地區來的正常；在病例數逐漸增加後，新加坡僅關閉學校及些許工作場所，並未採取進一步的防疫對策。CNN的報導中就直言：「以新加坡為例，太早鬆懈可能會帶來災難性的後果」。

日前我國因三度零確診，讓大眾認為國內疫情已緩和，現在又傳出海軍敦睦艦隊一事，讓網友們紛紛表示：「台灣引以為戒、超前部署吧！才幾天『嘉玲』就整個鬆懈」、「台灣如果鬆懈的話就是下一個新加坡！」、「台灣未來也很可能像新加坡現在這樣，要保持警戒」。