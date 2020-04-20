染疫軍人被酸「怎麼不知嗅味覺喪失」 前海軍曝真實情況

海軍敦睦艦隊共24名官兵確診新冠肺炎，其中個案398於13日時出現嗅味覺異常，引來網友討論「失去嗅味覺自己真的不知道嗎」，對此一名自稱是前海軍的網友也分享自身經驗認為，喪失判斷味覺異常的能力是有可能的。

有網友在Ptt 八卦板發文指出，案398怎麼會不知道自己是不是沒有嗅味覺，反而是說軍隊飲食很難吃。原po表示，雖然每個人的病識感不一樣，但對於這名士官的說法，他認為太誇張，因此好奇問「案398沒有嗅味覺，自己真的不知道嗎」。

文章一出，網友表示，「軍中伙食那樣還真的有機會分不出來」、「說不定本身就難吃沒味道」、「差不多，軍隊伙食難吃到有時候要用吞的」，但也有人說，「難吃也是有味道啊，有種味道叫做難吃的味道」、「軍中的食物要淡到讓你有失去味覺的錯覺應該很難」。

而另外一名自稱曾是海軍的網友認為，「我真的覺得搞不好他不自覺味覺消失了，因為當時我也是這樣」。他說道，有次出航的其中一道菜是滷豬腳，餓到昏頭的他見豬腳特別，所以夾了一隻也不覺得味道怪異。該網友表示，是直到隔日廚兵提到那道菜在滷的時候，見到一隻老鼠也加在裡頭，為了掩飾味道所以放了很多醬油和香料，讓他當下頻頻作嘔。因此他認為，船上的食物就那樣，不論味道如何也是得吃，或許當時他只覺得船上怎麼煮的東西這麼沒味道而已。