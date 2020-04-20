他問為什麼官兵放假都去家樂福？ 網指3大關鍵優點

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐全球，昨（19）日中央流行疫情指揮中心宣布，台灣新增22例確診病例，其中有21例都集中在敦睦艦「磐石艦」上，各縣市也陸續公布確診個案的足跡，估計共到過90多處公共場所，分布超過10縣市。其中確診個案有幾位曾經去過家樂福購物，讓許多民眾都感到人心惶惶，於是就有一名網友在PTT上PO文提到，有好多確診個案都有去過家樂福購物，當中竟然沒有愛買跟大潤發，因此就好奇詢問廣大網友「為什麼官兵放假都去家樂福？」

原PO在文中表示，根據新聞報導，他整理出幾位確診官兵曾到過的家樂福，包括「台北桂林家樂福」、「桃園廣豐家樂福」、「台中沙鹿家樂福」和「高雄鼎山家樂福」，這讓他不禁好奇的說道「官兵放假怎麼那麼愛去家樂福？而且還沒有愛買跟大潤發，家樂福應該可以跟國防部求償吧」，並發問「有沒有國軍為啥放假都喜歡跑家樂福的八卦？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言點出家樂福的優點，「好停車、有餐廳，又可以買生活必需品」、「家樂福折扣多又一堆外國貨」、「家樂福通常有設美食街，很多是全家去吃飯順便逛賣場」、「國軍喜歡去福利社很正常」、「收假帶零食回營啊」、「家樂福的點比大潤發多很多，所以比較多人會去」、「點多方便，好停車有得吃消費又不高」、「家樂福這2天好像有優惠活動」、「好停車對很多軍官來說應該都滿方便的」。