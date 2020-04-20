WHO標誌「一特點」與衛福部雷同 網曝設計概念：來自希臘神話

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，世界衛生組織（WHO）的任何言行和舉動都受到世界關注，近期有網友則發文分享，表示該組織的會徽標誌中有一特點，為一條蛇環繞著權杖，讓他好奇是否有其隱喻，對此許多網友紛紛解答，表示其跟希臘神話有關，連衛福部的部徽上也有相同圖像。

原PO於18日在「批踢踢八卦板」表示「WHO的標誌上面有一條蛇，看起來像是某種古老的神秘組織，這條蛇有什麼隱喻嗎，有沒有卦」，對此網友紛紛回覆，「希臘醫神，雅斯拉比斯的權杖。象徵永生、妙手回春」、、「希臘神話啦，蛇會脫皮復原能力強」、「通常救護車或救護人員的衣服都會有這條蛇」、「公衛體系的logo常有」、「衛福部（衛生署）那條蛇掛那麼久，你有關心過嗎」、「看來是個可怕的秘密組織，連衛福部都有」。

事實上，衛福部的部徽上確實也有「蛇纏權杖」的圖像，部徽上以中文字「衛」作為設計概念，而中間的「韋」字以蛇杖作為代表，該蛇杖代表希臘神話中醫神雅斯拉比斯的權杖，象徵著醫神的力量，權杖上脫皮的蛇則象徵著青春再生、妙手回春之意。