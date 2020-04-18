全聯「1神物」完美複製夜市美食 主婦瘋搶：相見恨晚！

新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，許多人開始運用超市能夠買到的食材，跳脫傳統家常菜，動手料理一般外食才會享用到的餐點，減少外出用餐的機會。除了前陣子爆紅的「400次咖啡」，過去在夜市才吃得到的「鹹水雞」也被主婦們端上桌。近日全聯一款「即食油雞胸」在臉書社團中爆紅，吸引大批民眾動手製作鹹水雞，搭配上蔬菜、米血等配料的組合，讓網友們直呼：「相見恨晚！」

門市據點多、產品多樣化的全聯，一系列即食「去骨油雞胸」、「去骨油雞腿」掀起一股網友DIY鹹水雞的風潮。一名網友就在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」裡發文分享自己的料理方式。該名網友表示，做法相當簡單，只要將油雞胸、油雞腿、蔬菜、菇類等食材簡單川燙過，撈起來後急速冷卻、保持脆度，搭配蔥花、蒜片、胡椒粉等，或是按照個人口味加辣，再淋上內附的油蔥包後搖一搖，就大功告成。原Po也分享自己的秘密武器「鹽水」及「胡椒鹽」，認為加了這一味，更像外面商家的口味。

對此，不少民眾跟風開始料理，紛紛表示：「昨天也入坑了！鹹水雞真的很威！」、「加入大量水煮蔬菜，小孩超愛！真的好吃」、「我也被燒到了，今晚做了鹽水雞」、「我還加了最愛的筍片，跟外面賣差不多，只是放了蔥花跟蒜頭要快點吃掉，不然會壞掉」；有人也笑稱：「鹽水雞的攤販最近都沒生意了啦！」

不過有網友認為，自己動手做了以後，覺得雞肉太軟，味道仍與外面攤販的有差異，「口感跟價格含配菜不會回購……」。