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PTT護國神文成台灣防疫關鍵 日網友讚：台人水準南波萬

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友對台灣會認真檢驗網路消息一事感到欽佩。 圖／截自日本5ch論壇
日本網友對台灣會認真檢驗網路消息一事感到欽佩。 圖／截自日本5ch論壇

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽不僅在防疫上力挺中國，又痛批台灣人對他種族歧視，這些舉動世界各國的人都看在眼裡，且在網絡上討論得沸沸揚揚。近期網路一篇讓台灣注意到中國疫情並超前部署的「PTT護國神文」引起討論，不只讓鄉民蜂湧朝聖，連日本網友也讚譽有加。

日本有個與台灣PTT相似的大型網路論壇「5channel」，每日平均會有250萬的貼文。近來有篇文章討論起「台灣給WHO的警告信是從哪來」，讓日本網友注意到這篇「護國神文」。發起討論的網友轉載台灣的新聞報導，表示去年12月31日時，台灣疾管署防疫醫師羅一鈞凌晨因失眠開始滑起PTT，剛好看到有人貼出武漢市衛健委的緊急通知，該文還有附上許多當地醫護人員的訊息截圖，讓他頓覺苗頭不對，立即在群組公告，當天中午更寄信給中國查證，晚上疾管署就召開臨時記者會，說明武漢的疫情。

許多日本網友看完後，紛紛對台灣人的警覺心表示佩服「留言板的情報會去認真檢驗，太厲害了」、「記得SARS的恐怖，所以跟我們不同一個個都很認真吧」、「這才叫超前部署好嗎。安倍學著點」、「早早通知了，但是接到通知的是譚德塞...orz」、「懂中文的台灣人最適合監視中國，新WHO總部設在台北吧！營運人員也以台灣人為主，把本部設在總是引起病毒騷動的中國面前最好，請台灣人監視中國吧！這是世界的請求」，甚至表示「這個世上竟然有比5ch優秀的留言板」，更讚美台灣人民的水準是世界第一高，沒有像5ch這種充滿假消息和互罵的留言板。

消息傳回台灣，不少PTT鄉民對日本網友的讚美與有榮焉，「羅副跟防疫醫師火眼金睛，還有n版友護國神po」、「八卦真的蠻多第一位吹哨的發文」、「李醫師的警告至少在台灣沒有白費」。不過大多數的人還是對日本網友的「誤會」覺得有趣，大呼台灣酸民還是很多的啦。

PTT WHO 疫情 譚德塞 新冠肺炎

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