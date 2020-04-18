男大生接兵單想「找人代抽」 網友分享恐怖經驗勸別鐵齒

大學畢業季即將到來，若是沒有要繼續升學，當兵則是大多數男大生接下來必經的人生歷程，而「兵單」即是一切的開始。一名網友就在PTT上發文表示，剛收到兵役單，但自己有課要上，因此想請里長或代表代抽，但還是稍稍不放心地詢問大家，「應該沒有什麼差別吧？」貼文一出，引來大批的網友力勸原Po「別鐵齒」，更有人直言：「上一個這麼說的已經去海陸了」。

該名網友在PTT上發文說到，自己的兵役單來了，但是抽籤日有課要上，無法回戶籍地抽籤，「上面寫沒去就由里長或代表之類的抽，應該沒有什麼差別吧，總不會這樣就要去馬祖了吧？」仍存有一點疑慮的他，因此在論壇中詢問廣大網友們的意見。

對此，有網友就表示：「別鐵齒！絕對自己回去抽」，認為原Po若是真的請人代抽，恐怕「得個金馬好過年」、「海陸歡迎您」。不少網友也分享自己的親身經驗，「我媽幫我抽海陸你參考一下」、「看過代抽海陸全場拍手」、「我那梯3個代抽，2個海陸」、「我爸代抽，第一個抽就中海陸」、「當初大學班上6個海陸，5個是代抽的，包含我」、「里長臭手真的專抽海陸」、「抽籤那天我期末考，讓里長代抽中空軍，給你參考」。

不過有網友認為，「沒差，抽軍種又不是抽單位」、「哪裡都有爽單位看你的命啦」，也有人覺得「抽到什麼都嘛隨便，現在當的時間那麼短」、「現在海陸也很好了，反正四個月的沒人敢管你」。由於民眾普遍認為海軍陸戰隊訓練嚴格，要在烈日下進行單戰、刺槍、體能等訓練，因此海軍陸戰隊成為役男最不想抽到的選項。