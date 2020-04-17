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家長挺中小學校園賣口罩 教育部：不賣了

兒子自爆「每天搭百萬名車上學」 真相曝光網笑：超有才

聯合新聞網 / 綜合報導
兒子的日記內容讓媽媽哭笑不得。圖擷自facebook
兒子的日記內容讓媽媽哭笑不得。圖擷自facebook

日前有名媽媽分享小孩的學校日記，文中兒子自爆「每天搭百萬名車上課」，讓她滿頭問號，直到看完全部內容後才恍然大悟，照片在網上曝光，吸引上千網友笑翻留言「超有才！觀念正確」。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，「幫就讀國一的兒子在聯絡簿上簽名，看到聯絡簿的日記我嚇了一跳」，只見兒子寫道「每天都搭乘百萬名車上學，每天也都搭百萬名車下學，時間一到就會來」。

媽媽納悶心想「哪來的百萬名車接送上下課」，接著看下去才了解真相。原來百萬名車的真面目是「公車」，兒子逗趣形容「內部空間大且非常有名，加上公車也是花百萬打造的」，讓她哭笑不得地說「虧你想得出來」。

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「有前途啊孩子」、「邏輯很清楚」、「還有司機接送呢！」、「很有梗哈哈」、「百萬名車無誤」、「那是加長禮車啦！」、「言之有理！」、「這觀念可以」。

公車 聯絡簿 爆廢公社

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