住戶命令保全代排隊買口罩惹怒管委會 過來人曝不堪經驗

現在許多社區大樓都有聘請保全來維護住戶安全，但有女網友卻在自家社區看到一張告示，要求住戶不得請保全協助處理私人事務，包括買早點、排隊代買口罩等，讓她看了覺得提出這樣要求的住戶太誇張，她拍下照片上傳到臉書「爆廢公社二館」讓大家評評理，網友們看了也直呼「真是什麼樣的人都有」。

從照片可看到公告上寫著偶爾有住戶會要求警衛人員代為購買早點、提醒時間、搬運物品、排隊買口罩等情事，這些都已經逾越保全工作的業務範圍，與繳交管理費無關，「警衛工作必須在崗位上確實執勤，管委會嚴禁保全人員代勞住戶的個人私務」。原PO看了不敢相信怎麼會有這麼厚臉皮的住戶，氣得痛批「看到這張公告，自己都覺得丟臉，怎麼有臉要求保全代排口罩、代買餐點？要不要乾脆再給你一個隨行秘書？」

貼文一出引起眾多網友的公憤，許多人都替保全打抱不平，「請個保全然後12小時都在幫住戶排隊？」、「不要臉的人到處都有」、「扯欸，該不會還要充當水電工或是保母」、「又不是私人管家，保全是屬於保全公司的，不是管委會的，幹嘛聽住戶的話」、「保全不是傭人，更不是花錢養的奴才」、「還以為他有付很多錢，可以叫管理員做東做西喔」、「傻眼…我過年還送保全禮盒哩！人家夠辛苦了」。

甚至還有網友分享耳聞的經驗，「我就是社區保全，之前還遇過住戶說她家燈泡壞掉還要我們去幫她換的」、「上次不是有爆一個要幫住戶小孩寫功課的」、「很多吧，還有搞團購的住戶要求保全代收貨款、出貨，收齊之後再跟保全對帳，搞得管理室是他的個人零售櫃台」、「有見過保全幫忙掃地，抓貓趕狗的嗎？真有人這樣使喚保全的」、「我還遇過警衛幫住戶買五金、買晚餐，很誇張」、「我們社區委員還要求保全要陪打麻將勒！不然平時找保全麻煩」、「正常！還有叫管理員換自家燈泡、幫他收衣服之類的，然後如果別的住戶有狀況你離哨去處理，他還好意思去檢舉你不在崗位」、「但我曾經被管理員叫我幫他倒垃圾」。