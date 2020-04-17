水餃水能喝嗎？他嫌奇怪 網曝「神吃法」秒變湯

水餃源自中國北方麵點，傳到台灣後成為國人主食之一，日前有網友表示，看到大陸Youtuber將煮完水餃的水拿來喝，讓他感到不可思議，因為不是都將剩下的湯水倒掉，於是詢問廣大鄉民「有人會喝水餃水嗎」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，自己看大陸Youtuber超小廚煮水餃，最後他竟然喝煮水餃的水，「但不就是麵粉和水及水餃破掉流出的餡料嗎？整個看起來超怪的，中國人吃東西超不可思議」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我們家不會，我班上好幾個客家同學家裡都會喝」、「不會！第一次聽到有人會拿來喝」、「小時候會喝，長大就不會了」、「我連煮湯麵都要分兩鍋，水餃湯聽起來就好怪」、「不會喝，不過我會用來繼續燙青菜」、「我不會，可是婆家會，超不習慣」。

也有人分享料理食譜，「麵粉水也能調味啊！你會調的話弄成類似羹湯剛好不浪費」、「加點醬油跟香油，味道喝起來很讚」、「加蛋花下去就變蛋花湯了」、「煮玉米蛋花湯加個蔥花好好喝」、「我會用辣油、辣椒、醬油、鎮江醋、白醋調醬料」。