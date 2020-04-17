自助餐「2肉4菜」裝到滿 價格讓網友暴動：求地址！

台灣人外食比例逐年增高，自助餐、便當店自然成為民眾在外用餐的極佳選擇，日前有網友發文分享，有天到自助餐買晚餐，總共夾「2樣主菜和4道配菜」，但這餐價格百元有找，照片在網上曝光，引來不少網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道，「各位網友你們覺得這價錢是對的嗎？」只見便當裡有兩顆花枝丸、香腸、高麗菜、蕃茄炒蛋、滷雞腿跟炸排骨，超豐富菜色少說也要100元以上，沒想到老闆娘卻說出驚人價格。

當時準備拿200多塊出來，誰知老闆娘看完卻說95塊，原PO聽到價格當場愣住，反覆向對方確認，老闆娘表示「兩樣主菜跟四樣菜95塊沒錯」，意外的價格讓他直呼「是我遇到老闆佛心，還是各位網友覺得這價錢是對的？」

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「拜託！跪求地址」、「超佛心的價格，便當都快滿出來了」、「在哪裡還不吃爆」、「太不合理了吧！有夠便宜」、「這個北部沒有250走不出餐廳」、「用新台幣讓他關門哈哈」。