祥富水產倒閉！網友點出「2大缺點」喊：不意外

開創全台「超市火鍋」熱潮的祥富水產，因為不堪長期虧損，昨（16日）晚間無預警宣布倒閉，消息曝光震驚不少網友。對此有鄉民在PTT發起討論，愛吃海鮮的民眾對停業感到可惜，不過多數人點出「2大缺點」直呼「倒閉不意外！」

祥富水產主打用餐民眾可自行挑選食材，價格及食材重量皆有清楚標示，結帳後直接入內煮食，其中波士頓龍蝦、野生干貝、日本A5級和牛雪花等食材，都是店內熱銷產品。祥富水產近年來展店速度快，插旗台北曾創下「排隊8小時」才能吃到的紀錄，如今驚傳倒閉，令人不勝唏噓。

停業消息在網上瘋傳，網友們指出祥富水產「價格偏貴」、「湯頭失望」為2大缺點，「太貴了CP值低」、「湯頭超爛的火鍋，自己在家煮都比它好吃」、「湯頭很差吃一次就不再去了」、「一次店，難吃又貴」、「湯頭只是白開水加沙茶醬，真的很糟糕」、「食材還行，完全敗在湯頭」。

不過也有人提出不同看法，「會難吃嗎？我滿愛的耶」、「我覺得滿好吃的，選擇多又方便」、「我超喜歡吃他們加的海產」、「個人覺得食材新鮮，價格貴與否因人而異」、「夢時代吃過一次覺得好吃啊！」