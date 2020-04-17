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油車、電動車哪個好？ 網曝Gogoro 2優點：騎過就回不去了

聯合新聞網 / 綜合報導
電動車時代來臨，越來越多民眾都將油車改換成電動機車。 聯合報系資料照片／記者張振群攝影
電動車時代來臨，越來越多民眾都將油車改換成電動機車。 聯合報系資料照片／記者張振群攝影

隨著社會的環保意識抬頭，越來越多人將機車改換成電動車，電動機車龍頭Gogoro也推出「騎到飽」的方案，盼吸引更多客源，但有網友就比較油車和電動車的費用差別，認為買電動車比較不划算，他在PTT論壇發文想問其他鄉民們「會買Gogoro的人都在想什麼？

原PO寫道Gogoro的車價和油車差不多，但是以續航來說，「騎到飽」一個月最便宜899元，而且還是有但書不能騎超過多少公里，否則會被視為商業使用，使用者若無法提出非商業使用證明，就會被移入商用資費方案，他還說就算1個月沒騎還是要繳錢，但油車不一樣，現在油價很便宜，加了油放在路邊1年沒騎也沒人管你，「更別提車子維修零件的壟斷，價錢他說的算，買Gogoro的人在想什麼？」

貼文引來油車、電動車兩邊支持者的論戰，「不喜歡騎油車不行嗎？」、「趨勢啊」、「油價45塊的時候你再出來喊啊」、「潮、沒有臭油味 、安靜」、「你半夜睡覺就會謝謝他們了，摩托車吵的要死」、「騎了就回不去了，油車好吵好臭」'「油車真的很吵，希望能課噪音稅」、「Gogoro太好騎了，怠速不會抖外，騎車也不太震。雖然月租頗貴，不過等人多月租才有可能降」。

不過力挺油車的網友則認為「光看那月租費就打退堂鼓了」、「都買車了還要付月租（電池）笑死」、「不知道，我的機車加滿6公升，一桶可以跑大概260，騎車就是要有一點點震動跟原廠排氣管的噗噗聲才有感覺」、「買回來還要擔心騎太多或是太久沒騎，呵呵」。

PTT Gogoro

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Gogoro「騎到飽方案」外送被罰7千？　網友大戰：鑽漏洞貪小便宜

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