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3月還有7700人持觀光簽飛日本 網一句話道破苦衷

聯合新聞網 / 綜合報導
3月還有7700名台灣旅客持觀光簽入境日本。路透
3月還有7700名台灣旅客持觀光簽入境日本。路透

新冠肺炎疫情在全球蔓延，也使得台灣出國人數大幅下降。但有網友發現3月持觀光簽證入境日本的台灣人還有7700人，不禁好奇上網發問「這些人都去幹嘛的？」引來有經驗的網友道出這些人的苦衷。

近日JNTO 日本政府觀光局網站公布3月的外國遊客數，台灣是繼韓國、中國後的第三名，有7700人次，雖然跟去年同期相比，已大幅下降98%，但有7千多人在疫情如此敏感的時刻持觀光簽證到日本，還是引起網友好奇「台灣人這時候去日本幹嘛？」

網友紛紛回覆，「防疫破口們」、「就還沒升三級的淳兒們」。也有網友表示，「去玩阿，三月初日本還沒有很嚴重」、「日本（旅遊警示）好像是三月中過後才升級的」。

此文還引來有經驗的網友回覆多數應該是為了工作而去，「代購啊（唉現在失業了）」、「工作出差，很累」、「只是出差的話，一般都觀光簽證入境日本喔」、「如果不是要待很久誰會特別申請工作簽，都是觀光免簽進去」。

日本 簽證 新冠肺炎 疫情 旅遊警示 PTT

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