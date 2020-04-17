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日本大撒幣每人發2.8萬元現金 台網友與酷碰券比較：看誰有用

聯合新聞網 / 綜合報導
日本首相安倍宣布全境進入緊急狀態。 路透資料照
日本首相安倍宣布全境進入緊急狀態。 路透資料照

新冠肺炎疫情蔓延全球，日本確診人數目前已經超過8600例、178人死亡，日本首相安倍晉三為遏止疫情，16日晚間宣布緊急狀態即日起由原本的7都府縣擴大至全國，實施至5月6日，安倍同時宣布政府將發放給全國民眾每人10萬日圓（約台幣2萬8000元）現金。消息被台灣網友貼在PTT論壇後，引來大批鄉民將此事與台灣擬發酷碰券來振興經濟做比較。

據報導，安倍表示原本擬定的措施是限收入銳減、經濟陷困的家庭每戶補助30萬日圓（約新台幣8萬5000元），但現在改變措施，將擴大補助的對象，考慮給全國每人一律補助10萬日圓（約新台幣2萬8000元）。日本經濟新聞報導，日本全體國民每人補助10萬日圓的話，所需財源逾12兆日圓（約新台幣3兆4000億元），追加預算案的歲出總額可能要膨脹到16.8兆日圓，將來須靠發行赤字國債籌錢。

這樣的消息被台灣網友分享到PTT上後引起熱烈討論，許多人痛批日本的做法只會增加負債，「無條件就是撒錢，這樣做只是增加國家的負債」、「這根本撒錢了吧！上兆預算欸，刺激經濟個鬼，撒完這筆國力沒倒退就很強了」、「把奧運的門票錢拿來發」、「爛死了，日本人會存起來」、「電影院沒人，會因為你發錢就敢去電影院消費？」、「日本不怕通貨膨漲？取消消費稅比較實際」。

還有網友將日本做法與台灣擬發酷碰券做比較，也引起兩派的論戰，「日本沒有人懂經濟嗎？應該發酷碰券才對啊」、「發錢幹嘛，酷碰券才有用」、「不就消費券？老梗」、「10萬日幣到手上就存起來了，我們發酷碰券還可以刺激消費」、「我不贊成政府大撒幣，不過酷碰真的也是很智障」、「沒有一國玩酷碰券」、「酷碰券到底誰想用啊？還不如發現金」、「現金對急需的人才有用，發什麼酷碰券」、「酷碰券花4千才折1千，笑死人啦，這啥要用」、「現在有對照組了，看是酷碰券和發錢誰才能真正帶動經濟」。

新冠肺炎 日本 安倍晉三 酷碰券 消費券

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