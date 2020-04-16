他問「為何北部人走路那麼快？」 網曝關鍵真相

不同城市會有不同的生活步調，以台灣來說，北部和南部就有著截然不同的生活節奏。近日有網友發文表示，來台北時發現每個人走路都很快，不知道在趕什麼，因此好奇詢問「北部人走那麼快是要幹嘛？」掀起網友熱議。

原PO在PTT表示，日前自己北上台北辦業務，不去還好一去直接嚇到，不管男生、女生、小孩、老人，每個人走路都很快，不知道在趕什麼，綠燈一亮每個人都用衝的，「遇到下班時刻，車站每個人都快快走，顯得我好像慢慢走是外地來的一樣」，讓他不禁疑惑問道「有人知道他們走那麼快是要幹嘛的嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「大家趕搭北捷」、「你早上去搭捷運看看，路上都在競走，休閒時就慢慢來了」、「到台北時不知不覺地走快點，如果遇到捷運站會更快」、「時間就是金錢，所以你會發現越有錢的人走越快」、「南部走太慢，北部走太快」。

但也有網友表示台灣人走路其實不快，「東京走路又是台北的兩倍」、「去東京地鐵你不嚇死 ，每個人都在競走」、「沒去過香港東京不要說北部人走多快啦」、「其實那速度是東京人的一半，我覺得跟新加坡差不多」。