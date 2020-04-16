PTT護國神文也救了他！ 武漢台人曝驚悚回憶「根本嚇尿」

新冠肺炎蔓延全世界，截至16日晚間已造成逾200萬人感染、超過13萬人病死，而台灣能在這次疫情當中成為全球防疫模範生，除了各級醫護人員、防疫相關人士拚命把關，去年12月31日一篇在PTT上的示警文，更讓我能搶得先機超前部署、甚至警告世界衛生組織（WHO）新冠肺炎有人傳人的可能性。此外有網友透露，疫情爆發時恰好身處武漢，若當初沒看見PTT貼文後果恐不堪設想，其他人對原PO經歷更直呼「真的福大命大」。

台灣示警WHO新冠肺炎一事鬧得沸沸揚揚，其中讓台灣產生警覺心的來源是一篇PTT貼文，對此有一名網友表示疫情爆發當下恰好身處武漢，他表示非常感謝PTT的示警文，直呼「算是救了我，讓我當下取消跨年萬人人擠人的活動」。此外他回憶在消息傳出隔天，即使武漢當地瘋傳李文亮醫師的示警截圖，但似乎無人放在心上，搭乘地鐵時絕大多數民眾仍沒有戴口罩。原PO回憶當時還被同事詢問為何要戴口罩，對方甚至表示中國醫療技術很強，即使生病醫生也能治好。

網友表示新冠肺炎傳出有人傳人可能性後，武漢一間書店當中僅一人戴口罩。 圖／取自PTT

消息傳出第三天後，原PO表示逛書店時整間店面僅一個人戴口罩，讓他嘆道「即使知道有不明肺炎，大家生活還是一如既往」；第四天原PO準備離開武漢，前往機場的路上計程車司機不斷咳嗽，讓原PO直呼「根本嚇尿」，而當時機上除了國泰航空的空姐外，僅有持台灣護照和講粵語的人有戴口罩。當抵達香港後，原PO回憶剛踏出登機門，馬上就有衛生署的人在場監控，此時消息傳出僅第四天，香港謹慎的措施讓原PO大讚「香港才是真正做到超前部署，不得不說他們很有警覺性」。

對於原PO經歷，網友紛紛回應「還好你有看到那篇」、「還好你警覺性夠強」、「你同事還活著嗎？」、「不管在世界哪個地方，一定要連上PTT」；此外，原PO在文末附上一張「武漢機場吉祥物」的照片，卻讓原本驚悚回憶的文瞬間歪樓，鄉民各個大喊「那吉祥物‥機場董座沒被殺頭？」、「不是說不能有維尼嗎」、「乍看還以為是習大大」、「哇，天子守國門」、「吉祥物出現了我最意想不到東西」、「原來領導早就去武漢了」。