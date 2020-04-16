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才宣布暫停營業！杏仁哥攤位疑被回收車載走 照片網上瘋傳
新冠肺炎（COVID-19）重創台灣經濟，其中觀光、交通、餐飲業影響較大，就連在九合一大選力挺高雄市長韓國瑜成名的「杏仁哥」吳育全也受到波及，六合夜市的攤位日前宣布暫停營業。不過昨（15日）有網友在路上發現，杏仁哥的攤位疑似被回收車載走，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。
吳育全13日在臉書發文，「因全球疫情影響，杏仁哥在六合路的攤位只能暫時停業，感謝好友們這一年多的支持與照顧，我將更努力宣揚高雄市政，投入公益，拍一些好的網路影片呈現給大家」。
沒想到昨（15日）有網友在臉書社團「公民割草行動」貼出一張照片「剛剛才跟朋友聊到，聽說杏仁哥的攤子要收了，結果就不小心在路上巧遇⋯」，只見杏仁哥的攤子被一台疑似資源回收的貨車載走，招牌上寫著「杏仁哥」、「杏仁茶」、「甜心燒餅」等字。
有網友轉發貼文至PTT寫道，「之前才有新聞說他做不下去，結果就有高雄鄉民在路上發現野生的杏仁哥攤位，杏仁哥連生財器具都整套丟掉了，說好的發大財呢？」據了解，杏仁哥停業消息震驚不少網友，目前不得而知攤位是要運往回收場或是存放別地方。
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