衛生紙之亂平息了？她在好市多看到滿滿一排 網：亂的是人心

新冠肺炎疫情影響，導致許多民眾紛紛爭搶物資，其中衛生紙缺貨最為嚴重。一名網友在逛好市多時，看到滿滿的衛生紙及廚房紙巾不禁感嘆，「衛生紙之亂終於平息了」。

一名網友在「好市多 商品經驗老實說」發文，他去高雄中華店的好市多時，竟看到貨架上成堆的衛生紙及廚房紙巾，晚上人潮不多、顧客之間都有適當的社交距離，可以很悠哉地採買需要的商品，同時也可以看到工作人員不斷地用酒精消毒，令他放心不少，「太好了，衛生紙之亂終於平息了」，不過賣場仍然規定，一人限購一袋衛生紙。

該貼文中，原po也推薦了韓式牛肉拌飯，份量為兩人份269元，網友們紛紛大讚，「韓式牛肉拌飯我覺得好吃，比冷凍那款還好吃」、「上週日去新莊店沒買到廚房紙巾說....但是買到韓式拌飯，好吃」、「韓式牛肉拌飯好吃，可再加一些飯下去拌」。

不過，有網友仍然買不到衛生紙，「晚上8點多離開新竹店，兩種衛生紙都沒有！」、「晚上的台中沒有衛生紙」、「哇，我上週去了二趟，都是空的耶」、「我星期一去中和店整個搞笑，買廚房紙巾沒貨、想買衛生紙沒貨、想買醬油沒貨、想買精油皂沒貨，最後下手了看很久的人工草皮、毛豆跟手套」。

有網友則認為，原po只是剛好遇到補貨時間，「只是剛好補貨而已有這麼開心嗎」、「剛好補滿貨，一天裡面不知道補第幾批了吧」、「應該只是你剛好看到比較多而已吧」、「沒啦！我有看到他們都在補貨，可能大家家裡紙堆如山，只好不買了」。

有網友分析，「其實亂的不是衛生紙，是人心，結束的不是衛生紙，結束的也是人心」、「從頭到尾看不懂衛生紙在搶什麼」、「任何物品大家再怎麼瘋狂，搶購總有搶購期過後的時間」。