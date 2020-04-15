「親子丼」由來超殘忍 網曝真相全驚呆

親子丼是一道廣受大眾喜愛的日式料理，不過這道菜的名字乍聽之下非常溫馨，但卻有不少人直呼「根本太地獄」。同時吃掉媽媽和小孩所以叫親子丼，這也讓一名網友發文驚呼「為什麼會有親子丼這麼殘忍的名稱？」，引起許多人熱烈討論。

近日一名網友在PTT發文表示，所謂「親子丼的意思很明顯就是指吃了雞的全家」，他也表示照理說這麼地獄梗的名字，私底下說說就算了，不會拿來當正式名稱，況且牠們之間也不一定是親人，取這個名字不僅殘忍又莫名其妙，讓原PO不禁直呼「怎麼會有這樣的名字啊？」

貼文一出，許多網友紛紛驚呼「第一次意識到名字意涵也嚇到」、「小時候還以為是適合大人小孩一起吃的餐點」、「以為是親子都適合吃的意思」、「第一次知道的時候超級震驚」、「天哪，我到現在都以為是適合親子的意思」、「以前上日文課時老師有說這個料理名稱由來，她說很殘」。

另外也有許多網友分享其他菜色的話題，如海鮮親子丼「還有魚和魚卵，更多生命」、馬卡龍也被稱為「少女的酥胸」、「還有把活海鮮放在鐵網上烤叫做跳舞燒/殘酷燒」。也有網友笑稱「你也可以在飯上面蓋上一層稻梗，這樣也是親子丼」、「（未受精）雞蛋只能算吃了雞的月經而已耶」、「雞排炒蛋感覺就變便宜啊！親子丼多賣50。」