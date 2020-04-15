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酸譚德塞招牌動作！眼鏡行超狂行銷爆紅：一直推不是辦法
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前指控台灣對他人身攻擊、歧視，引發輿論譁然，有眼鏡店業者搭上疫情順風車，利用譚德塞經典動作「推眼鏡」做行銷，網友狂讚「小編該加薪了」。
臉書粉專「精工鐘錶眼鏡行」13日貼出3張世衛秘書長譚德塞的照片，圖中譚德塞以單手或是雙手推眼鏡，都是譚德塞開記者會時的招牌動作。對此，眼鏡行小編在文中諷刺寫下「鏡框太鬆要調整，一直推不是辦法」、「面對才是辦法」。
有趣的雙關文案讓貼文瞬間爆紅，引發網友熱烈迴響，並留言表示「支持小編加薪」、「這太太強了，寓意好深」、「小編你很有創意」、「超棒文案」、「螺絲鬆了要鎖緊~」、「我喜歡小編那酸酸又不失禮貌的行銷！」
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