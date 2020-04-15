為何只有台灣會蒸口罩？ 台人曝雙重打擊「致命真相」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，目前國內口罩產能雖已增加，但為了提倡節省概念，疫情指揮中心日前親自示範電鍋乾蒸口罩殺菌方式，呼籲民眾可以將口罩成功殺菌後重複使用，對此有網友好奇「為什麼只有台灣會蒸口罩？」引起網友熱議。

昨（14）日一名網友在PTT發文詢問「除了台灣，有其他國家推行蒸口罩嗎？」，他提到蒸口罩直觀上好像不大可行，但理性想確實可以做到，至少能確保口罩一定夠用，不過這也讓他好奇，除了台灣有其他國家也推行蒸口罩嗎？或是否有別的國家特地跟台灣學怎麼蒸。

貼文一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有許多網友點出「致命真相」表示，國外幾乎沒有電鍋跟口罩，所以根本沒辦法做到，也有其他網友留言提到「要口罩沒口罩要電鍋沒電鍋，怎麼玩」、「其他國家連口罩都領不太到了」、「沒電鍋也沒口罩，你要蒸什麼」、「其他地方的電鍋普及率又沒有台灣高」。

另外也有許多網友指出國外都是消毒後再重複使用，「美國沒用蒸的，但是消毒再利用」、「美國他們醫療的N95的有氣化過氧化氫再消毒法，一般民眾買不太到所以官方比較提倡帶自製布口罩」、「美國N95口罩發明人說用烤箱70度C烘30分鐘」、「reddit上有網友討論用烤箱」。

事實上，疫情指揮中心表示，電鍋乾蒸後的口罩細菌過濾效率與加熱前相比幾無差異，皆能維持在九成九以上，但口罩若已髒汙、破損則不適用，此外，有呼吸道症狀、慢性疾病、出入醫院則以一次使用為原則。