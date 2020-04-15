「台港泰奶茶乾杯圖」瘋傳 網激動喊：快成立國際奶茶聯盟

近日推特上爆發中國與泰國網友的#nnevvy大戰，意外促成台灣、香港、泰國網友的團結。有個專門研究奶茶的粉專「奶茶通俗學」PO出一張「台港泰奶茶乾杯圖」，獲得2.3萬個讚，被網友瘋狂轉發1.2萬次，引發不小的討論。

專門研究香港及全世界奶茶的粉絲專頁「奶茶通俗學Milktealogy」14日在FB上貼出一張「台港泰奶茶乾杯圖」，圖中三人手中分別舉著珍奶、港奶和泰奶，象徵三國友好。

網友見圖後紛紛大讚，「奶茶聯盟」、「奶茶三結義」。另外也有網友求結盟，「還有English tea，蒙古奶茶」、「馬來西亞有Tek Tarik（拉茶），可以加入嗎？」、「新疆奶茶是不是也很猛啊？」

此外，推特還有一名網友將奶茶擬人化，畫成風格各異的小女孩，一旁還用中英文註明各種奶茶的特色。例如泰式就是「優雅的大姊姊」，人物也走氣質路線；港式特色則是「心急沒耐性」，以紅色呈現火爆少女形象；台式奶茶是「全球的偶像」，以活潑可愛的小女孩作為代表，還強調「親和力強，願意為你做出改變」，中肯點出台式奶茶的特色。

此文被網友轉發到PTT，也引起網友興奮討論，「奶茶聯盟快成立」、「國際奶茶聯盟，簽約時歃奶為盟」、「奶茶島鏈」、「台泰友好」。泰國及香港網友的創意，意外成為這次#nnevvy大戰延伸出來的新焦點。