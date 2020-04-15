口音不同被朋友嫌台語爛 他當場遭嗆「台北腔就是難聽」

台灣南北口音腔調各有特色，不過有位自認台語程度良好的台北人與高雄的朋友聊天時卻被對方說台語不好，甚至遭對方嗆台北腔就是難聽，讓他內心不滿喊「尊重口音很難嗎」。

有位生長在台北的網友在「爆怨公社」表示，他從小在家裡都是講台語居多，平時跟家中的長輩溝通也完全不是問題，而且身邊的人都相當認同他的台語能力非常好且是相當流利的程度。

不過，近日原po與幾位朋友在聊天提到了台語能力時，突然有位高雄的朋友當面和他說，「誒你台語講的很爛」，讓原po相當驚訝回應「我台語算好的好嗎」，結果反倒被對方說「你這種台語在我們聽來就是很爛」，更嗆「台北腔就是難聽，你一開口我們南部人都會在心裡笑」。

原po表示當時聽到對方的話後，內心真的差點當場翻桌。而朋友依照腔調的差異就認為他的台語不好，他也氣喊「每個地方本來就有每個地方的腔調啊，尊重一下很難嗎，我也沒說你才怪腔怪調海口音」。

文章一出，網友紛紛留言表示，「我也被我中部腔老公笑到，現在都很少講台語」、「對於口音這事我也覺得很妙，何必一定要強調哪裡的口音呢？聽得懂就好了啊」，但也有人說，「台北腔台語很可愛，就比較沒殺氣」。