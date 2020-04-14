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如廁沒衛生紙拿「超激涼」濕紙巾擦屁股 她驚呼：涼到懷疑人生
上廁所沒衛生紙真的會讓人相當心急！今（14）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己今天一大早因為肚子痛，所以急忙找了一家超商的廁所「解放」，沒想到上到一半發現廁所內竟然沒衛生紙，於是她就急忙從包包翻出昨天買的「超激涼」濕紙巾代為使用，結果最後竟讓她涼到「懷疑人生」。
原PO在文中表示，由於今天早上肚子實在太痛，所以情急之下找了間超商的廁所「解放」，結果廁所內沒有提供衛生紙，加上距離上班時間剩不到5分鐘，根本來不及打電話求助，無奈之下只好拿出昨天剛買的濕紙巾擦屁股，但事實上那款濕紙巾是「提神用」的濕紙巾，而且還是加強的「激涼」版本，這讓她擦下去一度感到像是「拿冰在冰箱裡的肌樂噴屁股一樣沒什麼差別」，害她快要涼到懷疑人生，驚呼實在是「快要升天」。
PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，並紛紛笑倒留言「總比沒擦來得好，順便提神，一兼二顧剛剛好」、「應該會整個人都提神，上班戰鬥力提升20%」、「好像很厲害的樣子，下次買一包試試」、「看來這個提神法比喝咖啡來得有效」、「感覺擦了真的會瞬間提神」、「應該是買錯了，不然平時不會買這種涼感的濕紙巾吧」。
也有不少網友觀察到濕紙巾的「外包裝」，「這個濕紙巾的包裝說明了一切」、「這個包裝讓人好有畫面感」、「用過之後當下的表情應該會跟包裝上的一樣」。
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