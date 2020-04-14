隔離第13天！耐不住無聊到公園散步 真相曝光網笑翻

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，政府宣布居家檢疫、居家隔離者不得外出，違者最高開罰新台幣100萬元。日前有民眾在家隔離，耐不住無聊生活，於是到公園散步轉換心情，並將外出影片上傳至臉書，網友看完後不僅沒有生氣檢舉，反而幫他加油打氣。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段影片寫道，「隔離第十三天…公園散步」，只見他獨自走在空無一人的公園，且走路步伐快速，不過仔細看可以發現，原PO只是使用Google Map街景服務，在家操作滑鼠，假裝真的在外趴趴走。

影片在網上曝光，引來網友笑翻留言，「可以考慮去環遊世界」、「這個辦法好像不錯，免費到想去的地方」、「樓主好幽默，用地圖散步」、「我笑到流眼淚」、「哈哈也不錯啦！有身歷其境」、「這也是一種方法…正向防疫」。

也有不少人安慰原PO，再撐一天就自由了，「加油還有一天，謝謝你的配合」、「加油，再一天就解脫了」、「你真是正面，加油快到了」、「辛苦了！謝謝你的配合」、「謝謝你有乖乖隔離」。