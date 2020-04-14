佛心房東都在別人家！網友求減租得到「超誠實」回答

新冠肺炎疫情對許多產業造成衝擊，許多小市民大喊吃不消。有些房東體諒房客有經濟困難，願意減免房租，也因此被稱為「佛心房東」，並被貼上網路炫耀。一名房客想依樣畫葫蘆，開玩笑問房東「你是不是就是下一個佛心房東」，卻被軟釘子拒絕。讓她大嘆「佛心房東都不會是我的」。

該房客貼出和房東的對話圖，他先問「不知道我們漂亮又美麗的房東姊姊，會不會也成為下一位佛心房東呢」還附上減租新聞。想不到房東馬上回應「不是喔！」以及陪笑貼圖，並解釋「我也有厚重的貸款壓力」。房客被潑了一頭冷水，也只能回應「我晚點轉帳」、「辛苦了」。

事後該房客也表示，她平常跟房東相處都還不錯，才敢這樣開玩笑，想說碰運氣問問看，並沒有惡意。其他網友則回應「銀行也沒有在佛心繳房貸的」、「佩服敢問的勇氣，感覺房東很好相處」、「沒有房貸壓力的那種才能這樣降價」、「我也問了，房東回我不行，之後要順便漲價....」，也有人開玩笑說「小心房東之後漲租」、「如果你的房東是男的，就會是下個佛心房東了」。