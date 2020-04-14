哭笑不得！客至全聯買牙膏 員工恍神吐槽「你有在刷牙喔」

服務業工作人員的態度，常會影響消費者對店家、廠商的印象。一名自稱在全聯打工的網友，自承近日因「一句話」得罪了顧客，發文表示歉意，希望不會被客訴。貼文一出，多數網友認為「真的太嗆了」、「客訴你剛好吧」。

一名網友在《Dcard有趣板》以「致歉 全聯員工的口誤」為題發文，自述在全聯打工，某日幫同事補貨時，一位男同學走近詢問「請問有賣牙膏嗎？」下意識直接回應「你有在刷牙喔」。

話一出口，才驚覺對方是顧客，PO文說明「因為我當下以為是朋友跟我開的玩笑（因為我常跟他們開玩笑說刷牙也要週休二日），所以造成您的不愉快很抱歉。能不能看在我用心推薦你高X潔牙膏的份上放我一馬…，真的不要客訴我…我還在享受我的職場蜜月期啊…」，並署名「一位看著你拿著3條白人牙膏，面帶怒氣離開的菜鳥員工」。

貼文笑翻近萬網友，回應「笑翻…好嗆喔」、「撿到砲彈」、「你完了兄弟笑死」，另有人慶幸「還好對方不是問說請問有賣保險套嗎？」，否則原PO可能直接回嗆「啊你有性生活喔？」

另一派網友嚴肅看待服務業的應對問題，認為原PO「回話真的讓人傻眼」、「買東西還得被素不相識的陌生人諷刺」真的不好笑，「是我一定客訴你及負評」。有人認為原PO把貼文發在《有趣》板，質疑「搞不清楚身分還當好玩」、「客訴你剛好吧，活該！」